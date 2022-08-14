AOÇ arazisi kiralanacak: 'Müdürlük emlakçılık yapıyor'

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Atatürk Orman Çiftçiliği’ndeki (AOÇ) 252 metrekaresi kapalı, 6 bin 293 metrekaresi açık olmak üzere toplam 6 bin 545 metrekarelik alan 10 yıllığına kiralanacak. İlanda kiralama gerekçesi olarak ise “spor tesisleri ve alanları ile tesis ve alanlara gelen halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılanması” gösterildi.

Söz konusu alanın kiralanmasına dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şu paylaşımda bulundu:

“AOÇ Müdürlüğü, Atatürk'ün halkına emaneti olan AOÇ alanlarını yönetemiyor. Kiralamalar ve tahsislerle emlakçılık yapıyor. Bugün de Resmi Gazete’de bir kiralama alanı daha var. İstifa edin gidin."