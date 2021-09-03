Antik kente elektrik santralleri direği!

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadasında yer alan, aynı zamanda 1. derece sit alanı olan tarihi Kyzikos Antik Kenti’ne elektrik santralleri direği yapılacak. Tarihi dokuyu ve antik kentin doğal güzelliklerini katledecek olan söz konusu enerji çalışmalarına karşı CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, “Ülkemizin el değmemiş sayılı güzelliklerinden biri olan Kyzikos Antik Kenti de iktidarın gazabına uğrayacak. Eğer durdurulmazsa, hem tarihi dokuya zarar verecek hem arkeolojik çalışmaları sekteye uğratacak hem de bölge insanının sağlığını olumsuz etkileyecek. Buradan yetkililere çağrıda bulunuyorum. Doğa katli politikalarınızdan vazgeçin” dedi.

Balıkesir Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası’nda yer alan Kyzikos Antik Kenti tarihi Neolitik çağlara dayanıyor. M.Ö 6 bin yılında kurulduğu belirlenen kent, 178 adet olan sit alanından da biri. Ancak Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı’nın aldığı yanlış karardan ötürü tarihi kentin tarihi yapısı tehlike altında. Antik kent için harekete geçen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmak üzere bir soru önergesi hazırlayan Ensar Aytekin, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Balıkesir ili coğrafi konumu itibariyle birçok medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. 178 adet sit alanına sahip olan ilimiz kültürel belleğimize de ışık tutmaktadır. Basında yer alan haberlere göre, Erek İlhanköy’de kurulu olan Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş’ne ait rüzgar elektrik santrallerinde üretilen elektriğin, hatları vasıtasıyla Bandırma Ayyıldız Mahallesi’nde bulunan enerji santrallerine aktıracağı belirtilmiştir. Belirlenen güzergâhta bulunan ve 1. derece sit alanı olan Kyzikos Antik Kenti içerisinden de direk geçeceği ve çalışmalara başlandığı iddiası basında yer almıştır. Bu uygulamanın önüne geçmek, Sayın Bakanın da bu konudan bilgisi olması adına bir soru önergesi hazırladık ve Meclis’e sunduk. Alınan karar yanlış, bölgenin zararına, bölge insanının zararına, tarihi güzelliklerimizin zararına bir karardır. Kısacası kararın elle tutulur hiçbir tarafı yoktur. Bu doğa cinayetine, tarih cinayetine dur diyeceğiz.”

Bölgeye zararının yanı sıra yapılacak olan termik santralinin bölge insanının sağlığını da olumsuz etkileyeceğine değinen Aytekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Termik santrallerin üretim esnasında atmosfere karbon, sülfür, kül gibi zehirli gazların salınımından ötürü uzun vadede canlı hayatını olumsuz etkileyecektir. Üretim sonrasında ortaya çıkan zehirli gazlar nedeniyle havaya, suya ve toprağa karışan zehirli gazlardan tüm canlılar nasibini alacaktır. Farklı farklı kanserojen hastalıkların ortaya çıkması ve ölüme dahi neden olabilmesi durumu görülebilme ihtimali doğacaktır. Gıda ürünlerinin yetiştirildiği alanlar termik santral dolayısıyla azalacaktır. Ayrıca ekili alanlar termik santralin etrafa saçtığı zehirli gazlardan etkilenerek ağır metallerin gıda ürünlerine karışmasına sebep olacak ve insan sağlığını tamamen riske atacaktır. Tüm bu bilgileri göze alarak o santrali hala yapacak mısınız?”

Aytekin’in Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması üzerine verdiği soru önergesi ise şöyle:

1- Söz konusu iddialar doğru mudur?

2- Kyzikos Antik Kenti, Balıkesir ilinde yer alan 178 adet sit alanından biridir. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bu kentin enerji santralleri için yağmaya açılacağı iddiaları vicdanınızı sızlatmıyor mu?

3- Söz konusu çalışmanın gerekçesi nedir? Bu talan üzerinden antik kent kimlere peşkeş çekilmek isteniyor?

4- Alternatif bir güzergâh oluşturulması için Bakanlığınız tarafından başlatılan bir çalışma var mıdır?