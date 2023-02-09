Antep'te yıkılan 3 bin nüfuslu mahalleye 4 gündür ekipler gelmedi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Keferdız (Sakçagöz) Mahallesi'nde, neredeyse yıkılmayan ev kalmadığı belirtiliyor. Mahallede 3 binin üzerinde nüfus bulunurken, ilçedeki tüm evler depremden etkilendi.

Şimdiye kadar arama kurtarma ekibinin gelmediği mahallede, halk kendi imkanlarıyla cenazelerini enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.

Mahalle tamamen yıkıldı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, deprem sonrası akrabalarıyla dayanışmak amacıyla Balıkesir'den enkaz bölgesine gelen Mesut Soylu, kuzeni ve eşini kendi elleriyle enkazdan çıkararak defnettiklerini söyledi.

Eskiden belde olan mahallenin tamamen yıkıldığını belirten Soylu, “Ne devlete ait bir yardım var ne de bir şey. Hiçbir şey yok. Millet kendi imkanı ile su getirmişse getirmiş, getirmemişse millet burada aç, susuz kalıyor. Devletten herhangi bir yardım yok. Bu insanların oturacakları yer istiyoruz” dedi.

Kepçeleri yurttaşlar kiraladı

Kepçeleri halkın kendi imkanlarıyla kiralayarak enkazda arama kurtarma çalışması yürüttüğünü aktaran Soylu, devletin her yere ulaştığı bilgisinin asılsız olduğunu söyledi. Soylu, şöyle devam etti:

"Açık açık söylüyorum, bu yalandır. Bir yerde ekip varsa, medya yayınlayarak 'her yerde ekibimiz var' diyor. Milletimiz perişan, yardım istiyoruz. Kimi ateş yakmış, kimi sandalyede bir yerde oturup geceyi geçiriyor. Yardım istiyoruz.”

4 gün geçti, yurttaşlar enkaz altında

Mahallede yaşayan Mahmut Soylu, depremden bu yana 4 gün geçtiğini ve hala enkaz altında insanların olduğunu söyledi. "Dün cenazelerini kendilerinin enkaz altından çıkardıklarını, kendi imkanlarıyla kazanlarda kaynattıkları suyla dini vecibelerini yerine getirdiklerini ve defnettiklerini" söyleyen Soylu, "Kendi imkanlarımızla kepçe kiraladık. Mazotu doldurup enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Mazot bitmesinden kaynaklı kepçemiz çalışmıyor" dedi.

'Cenaze çıkarmak için AFAD'ı bekleyenler var'

Yıkılan mahallelerine yaşadıklarını anlatabilecekleri gazetecilerin dahi gelmediğini belirten Soylu, 3 binden fazla nüfusun olduğu mahallede, yıkılmayan tek bir evin dahi kalmadığını ifade etti. Soylu, "Elektrik yok, su yok. Kendimizi ısıtabileceğimiz bir şey yok. İsteğimiz sahiplenmektir. Dışarıda gelenlerde burada perişan oluyorlar. Depremden bu yana açız, açıktayız. 4 gün geçmesine rağmen AFAD yok, binalardan kimseyi çıkaran yok. Halen enkazda cenazeler var. Bu dertlere tüm imkanlarla derman bulunsun. AFAD'ı bekleyerek cenazelerini enkazdan çıkarmayan mahalleliler var. İstanbul'dan, Balıkesir'den insanlar akrabalarının yanına gelmesine rağmen AFAD, bir tane kepçe gönderemedi. Tanıdık şirketlerden kepçe getirerek mazot parasını ödeyen yurttaşlar, kendi imkanlarıyla cenazelerini çıkardı, imkanı olmayanlar çıkaramadı" diye konuştu.