Antep'te sahte içkiden zehirlenen üç kişi yaşamını yitirdi

Antep, Nizip'de metil alkol zehirlenmesinden 3 kişi yaşamını yitirdi. Yine metil alkol alan 7 kişiyse çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

ANKA'nın haberine göre olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Nizip ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri gerekçesiyle 10 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan 10 kişiden 3’ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Nizip Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan şüphelilerden E.G., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.