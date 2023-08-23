Antep'te 10 yılda 427 iş cinayeti: Şireci patronunun terasında ölen kadın işçi unutulmadı

Gaziantep'te Şireci Tekstil işçilerinin düşük maaşlara karşı iş bırakmasının ardından elde ettikleri kazanım sonrası kentte Artemis Halı, Erkaplan Halı gibi bir dizi işyerinde de işçiler mücadelelerini sürdürüyor.

İSİG Meclisi bugün yayımladığı bir raporla Gaziantep'te son 10 yılda 427 iş cinayeti işlendiğini duyurdu.

“Anadolu’ya rol model” gösterilen Gaziantep’te üretim ve ihracat temposunun düşmemesi için işçi sınıfı mücadelesinin kontrol ve baskı altına alınmak istendiğini belirten İSİG Meclisi "Kentte hüküm süren, aşırı ve yoğun çalışmayı dayatan, hak arama mücadelesini sekteye uğratan, işbirlikçi sendikacılık anlayışını yerleştiren despotik emek rejimi sayesinde övünülen ihracat rakamları ve kar marjları mümkün olmaktadır" diye bildirdi.

Şireci'nin evinde ölen Nepalli kadın işçi

Raporda dikkat çeken bir bölüm de çalışırken ölen kadın işçilere dair... Son 10 yılda kentte çalışırken ölen 427 işçiden 20'sinin kadın olduğu belirtilen raporda, bu işçilerden birinin Ağustos 2020'de Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci’ye ait evde terasta ölü bulunan Nepalli ev işçisi Monna Rai olduğu hatırlatıldı.

Raporda "Nepalli ev işçisi Monna Rai, Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci’ye ait evde terasta ölü bulundu, intihar ettiği belirtildi ancak patronun daha evvel sekreterinin de intihar etmesi oldukça şüpheli bir durum olarak gündeme gelmişti" denildi.

10 yılda 427 iş cinayeti: İnşaat, tarım, tekstil, metal, belediye...

İSİG Meclisi'nin yüzde 85’ini ulusal basından; yüzde 15’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiği bilgilere dayanarak tespit ettiği iş cinayetleri yıllara göre şöyle:

2013 yılında 29 işçi, 2014 yılında 29 işçi, 2015 yılında 33 işçi, 2016 yılında 34 işçi, 2017 yılında 34 işçi, 2018 yılında 50 işçi, 2019 yılında 49 işçi, 2020 yılında 58 işçi, 2021 yılında 55 işçi, 2022 yılında 41 işçi ve 2023 yılının ilk yedi ayında 15 işçi olmak üzere; 2013 yılından bugüne Gaziantep’te “en az” 427 işçi “iş cinayetleri”nde hayatını kaybetti...

Gaziantep’te iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 92 işçi; Tarım, Orman işkolunda 77 emekçi (45 işçi ve 22 çiftçi); Tekstil, Deri işkolunda 49 işçi; Taşımacılık işkolunda 47 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 34 emekçi; Metal işkolunda 27 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 26 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 22 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 12 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 7 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 6 işçi; Enerji işkolunda 6 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 5 işçi; Madencilik işkolunda 3 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 3 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 2 işçi; Banka, Finans, Sigorta İşkolunda 2 işçi, İletişim işkolunda 1 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 5 işçi hayatını kaybetti…

Tekstilde ölüm oranı Türkiye ortalamasının 4-5 katı

Yine raporda Başpınar'daki OSB'de tekstil sektöründeki işçi ölümlerinin Türkiye ortalamasının 4-5 katı olduğuna dikkat çekildi.

Raporda "Başpınar’daki Organize Sanayi Bölgeleri’nde tam bir patron keyfiyeti sürmekte, patronlar karlarına kar katarken işçiler sefalet koşullarında ve sağlık-güvenlik önlemleri olmadan çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak tekstil işçi ölümleri yüzde 12 oranla Türkiye ortalamasının 4-5 katıdır." denildi.

Kentte göçmen işçi ölüm oranının da ülke ortalamasının iki katı olduğu tespitine yer verildi:

"Gaziantep’te tespit edebildiğimiz kadarıyla son on yılda 50’si Suriyeli olmak üzere 51 göçmen işçi hayatını kaybetmiştir. Göçmen işçi ölüm oranı yüzde 12 ile Türkiye ortalamasının iki katıdır. Suriyeliler inşaat, tekstil, tarım, metal, gıda gibi sektörlerde ucuz işgücü olarak istihdam edilmektedir."