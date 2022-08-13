Antep'de bir kadını taciz eden şahıs tutuklandı

Antep'te yolda yürüyen kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ferhat İ. isimli şahıs tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde dün akşam yolda yürüyen S.S. (21), arkasından yaya olarak gelen bir kişinin tacizine uğradığı gerekçesiyle, olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Araştırma başlatan ekipler, olay yeri yakınlarında şüpheli Ferhat İ'yi (25) yakalayarak jandarmaya teslim etti.

'İnsanlar susuyor diye bunlar cüret buluyorlar'

Şahsın yakalanmasının ardından olay yerine yığılan vatandaşlar tacizciye tepki gösterdi. Travma yaşayan genç kız S.S., “İnsanlar susuyor diye bunlar cüret buluyorlar” diyerek tacizciye tepki gösterdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından paylaşımında, mağdur ve şüphelinin yabancı uyruklu olmadığını bildirdi. (İHA)