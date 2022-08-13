Kadıköy'deki kadın cinayeti protestosuna polis engeli

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Ff 029 adlı kafenin sahibi 63 yaşındaki Hakan Asilkan gece saatlerinde Mihriban Arduç'u öldürmüştü.
Katledilen Mihriban Arduç için söz konusu kafenin önünde eylem düzenlenirken polis eylemi engellemeye çalıştı.
Polis kadın cinayeti protestosunu engellemek için kafe önünde barikat kurduktan sonra eyleme saldırdı.
Polis kafenin çevresine barikat kurdu.
Öte yandan eyleme katılanlar geri adım atmazken, polis daha sonra çekilmek zorunda kaldı.
Kafenin önünde eylem devam etti.