Antep ve Urfa'da fırtına: Bir kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan fırtına, başta Antep ve Urfa olmak üzere çeşitli şehirlerde yıkıma neden oldu.

Bölgedeki diğer şehirlerin de etkilendiği fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde okullar tatil edildi.

Urfa'da bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik'te 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Birecik ilçesinde gerçekleşen ani, kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, binaların çatılarında hasar oluştuğu, ayrıca yer yer su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Antep'te eğitime ara verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştüğünü duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, kentin farklı bölgelerinde 550 personel ve 180 araçla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Alleben Deresi'nde taşkınların meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, "Yağışın verdiği etkiyle bazı ulaşım akslarımızda tıkanmalar oldu. Yer yer sel baskınları oldu. Biz sabah itibarıyla aldığımız meteorolojik verilerle teyakkuz halindeydik" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valiliği de Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerindeki 39 okulda çatı uçması, cam kırılması gibi hafif hasar meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla eğitime ara verildiği belirtildi.

Diyarbakır da etkilendi

Sağanak yağış Diyarbakır'ı da etkiledi.

Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolundaki alt geçitlerde su birikintileri nedeniyle trafik polisleri önlem aldı.

Alt geçitlerde Şanlıurfa yönünden trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Su birikintisine girdikleri için arızalanan bazı araçlar itilerek güvenli bölgeye çekildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ulaşımın normale dönmesi için Karayolları, itfaiye ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.