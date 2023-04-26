Antalyasporlu futbolcuya bıçaklı saldırı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da oynayan, U19 Milli Takım forması da giyen Mustafa Erdilman'ın Ramazan Bayramı öncesinde bıçaklı saldırıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, yanında Antalyaspor’un genç futbolcularından Engin Alp Yamaç’ın da bulunduğu sırada bir kişiyle tartışmaya giren 19 yaşındaki futbolcu, sonrasında bıçaklı saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Antalya’nın Konyaaltı bölgesinde yaşadığı saldırının ardından tedavi altına alınan Mustafa Erdilman’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süredir antrenmanlara çıkamadığı belirtildi. Tedavisini tamamlayan genç futbolcunun, Cuma günü yeniden çalışmalara başlaması bekleniyor.

Yaşanan saldırının ardından durumu kulüp yetkililerine bildiren genç futbolcunun saldırgan hakkında davacı olmadığı belirtildi.