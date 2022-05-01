Antalyaspor Başkanı: Sahaya girip futbolcularımıza vurdular

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor taraftarlarının maç bitmeden sahaya girdiklerinde iki futbolcularına vurulduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçının son dakikasında Trabzonspor taraftarları hakemin mücadeleyi bitirdiğini sanarak sahaya girince ortalık karışmıştı.

Maç sonrasında Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Türk futbolunu kaosa çekmemek için takımlarını sahadan çekmediklerini söyledi.

Çetin, “Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz" dedi.

Haber

Şampiyonluğu kutlamak için Trabzon'a giden Soylu, yuhalanarak karşılandı