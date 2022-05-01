Antalyaspor Başkanı: Sahaya girip futbolcularımıza vurdular

Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçının son dakikasında Trabzonspor taraftarları hakemin mücadeleyi bitirdiğini sanarak sahaya girince ortalık karışmıştı.

Maç sonrasında Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Türk futbolunu kaosa çekmemek için takımlarını sahadan çekmediklerini söyledi.

Çetin, “Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz" dedi.