Antalya'nın dört ilçesi afet bölgesi ilan edildi

Antalya'nın dört ilçesi 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu'nun afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.

Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi."