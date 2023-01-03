Antalya’nın bir yıllık kent hakkı ihlali bilançosu yayımlandı

Antalya Kent İzleme Platformu, kentte 2022 yılında yaşanan kent hakkı ihlalleriyle ilgili hazırladığı duyuruyu yayımladı.
Çevreden imara, ulaşımdan sağlığa birçok alanda kent halkını doğrudan ilgilendiren konularda yaşanan kent hakkı ihlalleriyle ilgili değerlendirme yapan Antalya Kent İzleme Platformu Sözcüsü Avukat Mustafa Şahin, 2022 yılı kent hakkı ihlallerinin de önceki yıllardan farklılık göstermediğine işaret ederek, “Ama Antalya’da yaşanan pek çok ‘hak ihlali konusu’ önceki yıllara fark atarak katlandı diyebiliriz. Hayat pahalılığı, İşsizlik, Güvencesizlikler, Planlama İlkelerine Aykırılıklar, Barınma ve konut hakkı gibi temel sorunlarda Türkiye’nin ilk sıralarında yer aldık” dedi.
Şahin: ‘Antalya’nın doğası ve tarihi korunamadı’
2022 yılında kentin doğası, tarihsel değerleri ve ortak alanlarının korunamadığı gibi çok açık bir şekilde ve rekor düzeyde kamusal alanların satışa çıkarıldığını belirten Şahin, “Binlerce dönüm Hazine arazileri, planlama bütünlüğü olmaksızın ya tahsis edildi ya da satıldı. Doğa; maden, mermer ve taş ocaklarıyla talan edildi. Su kaynaklarımız kullanılamaz hale getirildi. İmarsız yapılaşmalar hızını kesmezken imara açılan tarımsal karakterli topraklarımız beton ve asfaltla heba edildi. Artan yapılaşma ve nüfus yoğunluğu ile trafikteki özel araç sayısında rekorlar kırıldı. Egsoz gazı, kimyasal atıklar, gürültü, kirlilik ile hiçe sayılan sağlıklı yaşam hakkımız başta olmak üzere, acımasız yoksullaştırma politikaları ‘iki Antalya’ arasındaki ayrışmayı ve farklılaşmaları daha da derinleştirdi. Dışlanan ve kendi haline bırakılan dar gelirli kent sakinleri, emeği ile geçinenler, açlıkla baş başa bırakılan ‘çocuklar’, ‘gençler’, her türlü tehdit ve tehlike altında yaşamaya zorlanan ‘kadınlar’, ‘engelliler’, ‘yaşlılar’ daha da zorlu ve hak etmedikleri koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Küçük bir azınlığın steril hayatını, öncelikle onların beklentilerini kollayan, güvence altına alan, dünya kenti söylemini dilinden düşürmeyen iktidar odaklarının kente karşı işlediği suçlar artarak devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
Antalya'da Düden Çayının kirliliği 2022'de çok tartışılan konuların başındaydı
Siyaset ve rant iş birliğinin sonucu doğanın hışmı oldu
Antalya’da 2022 yılına damgasını vuran iki önemli gelişme olduğunu kaydeden Platform Sözcüsü Şahin, “Senenin başında ‘Kırcami Planlaması’ ile kendini gösteren, Belediye Meclislerinde yer alan tüm partilerin birlikte hareket ettikleri ‘siyaset ve rant işbirliği’ senenin sonunda da, siyaset ve rant işbirliğinin neden olduğu ve esas olarak Kumluca/Finike/Demre de kendini gösteren doğanın hışmı. Planlama ilkelerine aykırılıkların, alt yapısız düzenlemelerin ve kullanılamaz hale getirilen su yataklarının yerleşimlerde neden olduğu acılar, maddi ve manevi kayıplarımız son bulmuyor. Sözün bittiği yerlere yaklaşıyoruz. 2022 yılı da tüm dünyada olduğu gibi Antalya’da da ekosistemi gözeten, toplumcu, dayanışmacı, eşitlikçi, özgürlükçü değişimin, katılımcı yönetim anlayışının kaçınılamaz, ertelenemez bir zorunluluk olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Antalya’da 2022’de yaşanan kent hakkı ihlalleri
Antalya Kent İzleme Platformu’nun hazırladığı ve 2022 yılında farklı başlıklar altında yaşanan kent hakkı ihlallerinden bazıları şöyle sıralandı:
- 2 Ocak 2022: Kırcami planlaması için Muratpaşa Yönetimi ve mecliste bulunan 4 parti mutabakatı ile referandum yapıldı. Evet oyu verilirse Mahkemece iptal edilen plan yeniden yürürlüğe sokulacak, hayır çıkarsa yeniden plan yapılacağı ve sürecin sil baştan uzayacağı açıklandı. Sonuç ‘evet’ oldu.
Antalya Kırcami'deki imar sorunu 2022'nin gündemindeydi
- 14 Ocak 2022: 1984 - 2020 yılları arasında çekilen uydu fotoğraflarına davalı olarak yapılan Akademik çalışma sonucunda Antalya betonlaşma hızı belgelendi. 2021 yılı itibariyle 2,5 milyon nüfusu aşan Antalya’da şehirleşmenin değil aratarak betonlaşmanın gerçekleşmekte olduğu ortaya konuldu.
- 23 Şubat 2022: Konyaaltı plajlarında yaz kış büfeleri işgalleri sürüyor. Sökülen mobilyalar, eklenen naylon kaplamalar, doğal yapıyı bozan demir platformların ardı arkası kesilmiyor.
- 8 Mart 2022: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Üçkapılar’da yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi çok sayıda katılımcı gözaltına alındı.
- 24 Mart 2022: Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Yörük Festivali’ temel sorunlarını ele almaması, göstermelik, protokol yağlığı ve yüksek maliyetleriyle Yörüklerin eleştiri ve tepkilerine neden oldu.
- 8 Nisan 2022: Alanya Belediyesinin ‘Gönül Pınarı Projesi’ kapsamında topladığı giysi bağışlarını bir şirkete ihale ettiği, bu şirketin de ihtiyaç sahipleri yerine giysileri tekstilde hammadde olarak kullanmak üzere Mersin’e gönderdiği tespit edildi.
- 12 Nisan 2022: Türkiye genelinde tarım zehri en fazla olduğu il olan Antalya’da kamu kurumlarının çocuk sağlığının korunması için kayda değer hiçbir önlem almadığı açıklandı.
- 4 Mayıs 2022: Side Antik Kenti'nde M.S. 150'li yıllarda kurulan Roma tapınağı olan Apollon Tapınağı'nın hemen yanındaki özel mülkte 2 Mayıs akşamı 'Apollon' isimli gece kulübü açıldı.
- 25 Mayıs 2022: Antalya’da yapması gereken trafoları kurmayıp bedelini kamuya yansıtan Cengiz ve Kolin ortaklığının neden olduğu kamu zararları Sayıştay raporlarında yer aldı.
- 18 Haziran 2022: Büyükşehir Belediyesi tepkiler üzerine önceki dönem TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyetine tahsis edilen 2 yurda ilişkin kararları iptal etti.
- 20 Haziran 2022: Finike’de 350’den fazla mermer ocağına ruhsatı verilmiş olması karşısında yöre halkı ocakların kapatılması için imza toplamaya başladı.
- 22 Temmuz 2022: Tüketiciler Birliği Antalya Şubesinin açıklamasına göre Türkiye’de en pahalı suyu ASAT aboneleri kullanıyor.
- 6 Ağustos 2022: Antalya Barosu Kaş Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde süren kum hırsızlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.
- 11 Ağustos 2022: Doğa yürüyüşçülerinin merkezi haline gelen Tazı Kanyonunun Yap İşlet Devret modeliyle işletmeye açılacağı duyuruldu.
- 30 Eylül 2022: TOKİ Antalya'daki 17 arsayı KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 36 ay vadeyle satışa çıkardı.
- 13 Ekim 2022: Kepez Santral Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 2000 aile için 30 ayda bitirileceği sözü verilen konutlar 7 yıldır tamamlanmadığı açıklandı.
- 19 Ekim 2022: Şiddete, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı Dünya Kadınlar Gününde gece yürüyüşü yaptıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan 3 öğrenci hakkında KYK yurdundan süresiz çıkarılması kararı uygulamaya konuldu. Muratpaşa Belediyesi öğrencileri kendi yurtlarına kabul etti.
- 2 Kasım 2022: Manavgat ilçesindeki Selçuklu Kervan Yolu, büyük yangında zarar gören ağaçları kesmekle görevli şirketlerin çalışmasında tahrip oldu. Roma ve Selçuklu döneminde kullanılan tarihi kervan yolunun 4 kilometrelik bölümü yangında yanan ağaçların kesilmesi için bölgede bulunan büyük iş makineleri ve kamyonlar ile tahrip edildi.
Selçuklu kervan yolu yanmış ormandan tomruk çıkarmak isteyen şirket eliyle tahrip edildi
- 14 Kasım 2022: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'nın ciddi dış göç aldığını belirterek, "Antalya sinyal veriyor. Özellikle hayat pahalılığı, konuta erişilebilirlik açısından İstanbul'la yarışıyor. Planlama açısından çok ciddi müdahaleler yapılmazsa, burada yaşayan kesimlerin bir grubu konuta erişemeyeceği açıklandı.
- 5 Aralık 2022: Zengin su kaynaklarına sahip Korkuteli Dereköy Mahallesinde açılmak istenen kömür ocağına karşı eylem yapıldı.
- 12 Aralık 2022: İçişleri Bakanlığı Temmuz 2021’de yaptığı denetimin ardından hazırlanan raporda, Kaş’ta 2014-2021 arası dönemde toplam 2291 adet kaçak yapı tespit edildi. Sayıştay denetçileri de sadece 2021 yılında Kaş’ta 2233 imar kanununa aykırılık şikâyeti alındığını, yapılan denetimlerde ise 734 binada imar mevzuatına aykırılık tespit edildiği kaydetti. Sayıştay’ın Ekim 2022’de yayımladığı raporda, “Belediye alanının genişliği ve personel yetersizliği sebebiyle yeterli denetim yapılamadığından tespiti yapılamayan kaçak yapı sayısının 800 civarında olduğu kurum görevlilerince tahmin edilmektedir” denildi.
- 20 Aralık 2022: Antalya’daki ünlü Hıdırlık Kulesi, Kemer’deki Selçuklu Av Köşkü ve Mevlevihane gibi tarihi yapıların restorasyonunda görev alan Avni Tekinarslan’ın mimarlık diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Antalya Valiliği soruşturma başlatırken, Tekinarslan’ın kamuya ait restorasyon ihalelerinde noter onaylı ‘geçici mezuniyet belgesi’ ile çok sayıda projede görev aldığı belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının sahte mimara 2020 yılında ön yeterlik belgesi verdiği ortaya çıktı.
- 26 Aralık 2022: Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneğinin tespitlerine göre 2022 yılında Antalya’da 2022 yılında 12 kadın öldürüldü. 1 kadın da ölü bulundu.