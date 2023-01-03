Antalya’nın bir yıllık kent hakkı ihlali bilançosu yayımlandı

Antalya Kent İzleme Platformu, kentte 2022 yılında yaşanan kent hakkı ihlalleriyle ilgili hazırladığı duyuruyu yayımladı.

Çevreden imara, ulaşımdan sağlığa birçok alanda kent halkını doğrudan ilgilendiren konularda yaşanan kent hakkı ihlalleriyle ilgili değerlendirme yapan Antalya Kent İzleme Platformu Sözcüsü Avukat Mustafa Şahin, 2022 yılı kent hakkı ihlallerinin de önceki yıllardan farklılık göstermediğine işaret ederek, “Ama Antalya’da yaşanan pek çok ‘hak ihlali konusu’ önceki yıllara fark atarak katlandı diyebiliriz. Hayat pahalılığı, İşsizlik, Güvencesizlikler, Planlama İlkelerine Aykırılıklar, Barınma ve konut hakkı gibi temel sorunlarda Türkiye’nin ilk sıralarında yer aldık” dedi.

Şahin: ‘Antalya’nın doğası ve tarihi korunamadı’

2022 yılında kentin doğası, tarihsel değerleri ve ortak alanlarının korunamadığı gibi çok açık bir şekilde ve rekor düzeyde kamusal alanların satışa çıkarıldığını belirten Şahin, “Binlerce dönüm Hazine arazileri, planlama bütünlüğü olmaksızın ya tahsis edildi ya da satıldı. Doğa; maden, mermer ve taş ocaklarıyla talan edildi. Su kaynaklarımız kullanılamaz hale getirildi. İmarsız yapılaşmalar hızını kesmezken imara açılan tarımsal karakterli topraklarımız beton ve asfaltla heba edildi. Artan yapılaşma ve nüfus yoğunluğu ile trafikteki özel araç sayısında rekorlar kırıldı. Egsoz gazı, kimyasal atıklar, gürültü, kirlilik ile hiçe sayılan sağlıklı yaşam hakkımız başta olmak üzere, acımasız yoksullaştırma politikaları ‘iki Antalya’ arasındaki ayrışmayı ve farklılaşmaları daha da derinleştirdi. Dışlanan ve kendi haline bırakılan dar gelirli kent sakinleri, emeği ile geçinenler, açlıkla baş başa bırakılan ‘çocuklar’, ‘gençler’, her türlü tehdit ve tehlike altında yaşamaya zorlanan ‘kadınlar’, ‘engelliler’, ‘yaşlılar’ daha da zorlu ve hak etmedikleri koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Küçük bir azınlığın steril hayatını, öncelikle onların beklentilerini kollayan, güvence altına alan, dünya kenti söylemini dilinden düşürmeyen iktidar odaklarının kente karşı işlediği suçlar artarak devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Siyaset ve rant iş birliğinin sonucu doğanın hışmı oldu

Antalya’da 2022 yılına damgasını vuran iki önemli gelişme olduğunu kaydeden Platform Sözcüsü Şahin, “Senenin başında ‘Kırcami Planlaması’ ile kendini gösteren, Belediye Meclislerinde yer alan tüm partilerin birlikte hareket ettikleri ‘siyaset ve rant işbirliği’ senenin sonunda da, siyaset ve rant işbirliğinin neden olduğu ve esas olarak Kumluca/Finike/Demre de kendini gösteren doğanın hışmı. Planlama ilkelerine aykırılıkların, alt yapısız düzenlemelerin ve kullanılamaz hale getirilen su yataklarının yerleşimlerde neden olduğu acılar, maddi ve manevi kayıplarımız son bulmuyor. Sözün bittiği yerlere yaklaşıyoruz. 2022 yılı da tüm dünyada olduğu gibi Antalya’da da ekosistemi gözeten, toplumcu, dayanışmacı, eşitlikçi, özgürlükçü değişimin, katılımcı yönetim anlayışının kaçınılamaz, ertelenemez bir zorunluluk olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Antalya’da 2022’de yaşanan kent hakkı ihlalleri

Antalya Kent İzleme Platformu’nun hazırladığı ve 2022 yılında farklı başlıklar altında yaşanan kent hakkı ihlallerinden bazıları şöyle sıralandı: