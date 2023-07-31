Antalya'nın 2 ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde orman yangını başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki yangına da hem karadan hem de havadan müdahalelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi

Antalya'nın Aksu ilçesi ile Demre ilçesinde orman yangını çıktı.

DHA'nın haberine göre ekipler,  yangın söndürme çalışmalarına başladı. Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi ile Demre Davazlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki yangına 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediyor.

Demre Davazlar orman yangınına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeriyle söndürme çalışmalarında yer alıyor. 

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