Antalya'dan ek bütçe talebi: Sosyal güvenliğe 20, taşıt kiralamaya 60 milyon TL ödeme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı bütçesinin personel giderleri, kamulaştırma ve kiralama giderlerine yetersiz kaldığı gerekçesiyle yılın son çeyreğinde 1 milyar 452 milyon TL ek bütçe daha talep ediyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9 Ekim’de yapacağı oturumun gündem maddeleri arasında yer alan konuyla ilgili teklif, Meclisin oyanına sunulacak. Ek bütçe talebinde 60 milyon TL’lik taşıt kiralama tutarı yer alırken, ‘diğer kiralama’ olarak adlandırılan bütçe ise 80 milyon TL olarak belirtiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2 Ekim 2023 tarihli ek bütçe talebi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir tarafından uygun bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer tarafından oylanmak üzere Meclis’e havale edilen ek bütçe talebinde, şu ifadelere yer veriliyor:

'Bütçe personel ve kiralama giderine yetmedi'

“2023 yılı bütçesinin personel giderleri, kamulaştırma ve kiralama giderlerine ait ödeneklerin yetersiz kalması sebebiyle ilave ödenek ihtiyacının karşılanabilmesi için ek bütçe yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37. Maddesi kapsamında 1.452.000.000 TL ek ödeneğin ekli listede yer alan kodlar karşılığı ek bütçeye ait teklif yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.”

Sosyal güvenlik ödemesine 20, taşıt kiralamaya 60 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun’un hazırladığı meclis gündeminin 36 maddesinde yer alan ek bütçe talebiyle ilgili tabloda, temel maaşlar için 125 milyon, sosyal güvenlik pirim ödemeleri 20 milyon, zamlar ve tazminatlar 8 milyon, geçici işçi ücretleri 700 milyon TL ayrılırken ‘taşıt kiralama giderleri’ için 60 milyon TL ayrılması dikkati çekiyor.

Ek bütçe tablosunda ayrıca kamulaştırma giderleri için 190 milyon, ‘diğer kiralama’ giderleri için de 80 milyon TL ayrıldığı görülüyor.