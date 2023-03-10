Antalya'daki ulaşım zammına tepki: 'Ulaşım devletleştirilmeli'

Geçtiğimiz gün Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Genel Kurulu'nda ulaşım ücretleri için zam talebi değerlendirildi. Alınan karara göre 15 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle; şehir içi toplu taşımada tam bilet 9 lira 60 kuruş, emekli ve öğretmen taşıma ücreti 8 lira 40 kuruş, öğrenci 4 lira, aktarma ücreti ise 3 lira olarak belirlendi.

'Pazardan marketten elimiz boş dönüyoruz'

Ulaşıma yapılan zammın ardından TKP Antalya İl Örgütü bir açıklama yayınlayarak yapılan zamma tepki gösterdi. TKP Antalya İl Örgütü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada: "Antalya'da başımızı sokacak ev bulamıyoruz. Pazardan, marketten elimiz boş dönüyoruz. Yetmiyor, bir de ulaşıma yapılan zamlarla boğuşuyoruz. Emekçilerin yaşamsal ihtiyaçları üzerinden özel şirketleri zengin etmekten vazgeçin! Ulaşım haktır ve derhal devletleştirilmelidir!" ifadelerine yer verildi.