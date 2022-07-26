Antalya'da yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya Valiliği, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar 4 ile 6 derece mevsim normallerinin üzerinde olacağının beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, Antalya'da yarın hava sıcaklığının 38 derece olması bekleniyor.

Haber

Meteoroloji'den 'sıcaklıklar artacak' açıklaması