Antalya'da yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, Antalya'da yarın hava sıcaklığının 38 derece olması bekleniyor.