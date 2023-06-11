Antalya'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, şarampole düştü. Otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza, saat 14.30 sıralarında Korkuteli-Fethiye yolu Yukarı Karaman mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole düştü.
Kazada 25 yolcudan 10'u hafif yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
Otobüs şöförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.