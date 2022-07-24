Antalya'da uzatma kablosu çalan hırsız yakalandı

Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çalan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

Antalya’da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Hırsızlıktan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı ve bir apartmanın giriş kısmında uzatma kablosu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti. Yapılan çalışmalarda E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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