Antalya'da Ukraynalılardan protesto

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesini protesto etmek isteyen yüzlerce Ukraynalı Antalya'da bir araya geldi.

Savaş karşıtı dövizler hazırlayan Ukraynalılar Attalos heykeli önünde bir araya gelerek yaşananları protesto etti.

İngilizce-Türkçe ve Ukraynaca hazırladıkları pankartlar dışında Ukrayna bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık, Türkçe ve Rusça okuduğu basın açıklamasıyla yaşananlara duydukları tepkiyi dile getirdi.

Eyleme farklı ülke bayrakları ile katılan turistler de destek verdi.

Yürüyüşe geçen binden fazla kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak protestolarına devam etti.