Antalya'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Antalya’nın Korkuteli Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli’den, Antalya’ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkiinde devrildi. Kazada 1 turist olay yerinde hayatını kaybederken, 22 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ise inceleme devam ediyor. (İHA)