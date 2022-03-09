Antalya’da toplu taşımaya yüzde 28 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı.

Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşülürken, alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 28 oranında zam yapıldı.

Zam ile 5 lira 20 kuruş olan toplu taşıma ücreti 6 lira 70 kuruşa yükseldi. 4,50 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 5,70 TL, 2,65 TL olan öğrenci ücreti ise 3,40 TL olurken, aktarma ücreti 2 TL oldu. Kullan at bilet fiyatının ise 6 TL'den 7,50 TL'ye çıktığı öğrenildi.

Yeni tarifenin yarından itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenilirken, alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “UKOME toplantısı bitti. İmzalanacak. Yarın uygulanmak üzere onayladı. Biz yüzde 100 zam istiyoruz ama yüzde 28 civarında zam yapıldı" ifadelerini kullandı. (İHA)