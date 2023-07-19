Antalya'da toplu taşımaya büyük zamma tepki: 'Bu soyguna izin vermeyeceğiz'

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamdan sonra Antalya’da toplu taşımaya yüzde 56 oranında zam yapıldı.

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın tam biniş ücretinin 16 lira 50 kuruşa arttırılmasına yönelik zam talebi bugün yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşüldü.

Toplantıda şu anda 9 lira 60 kuruş olan tam biniş ücretinin 16 lira 50 kuruşa yükseltilmesi talebi fazla bulunarak geri çevrildi. UKOME, tam biniş ücretinin 15 lira olmasını kararlaştırdı. 4 lira olan öğrenci biniş ücreti ise 6,5 lira olarak belirlendi. 8 lira 40 kuruş olan emekli ve öğretmen biniş ücretleri ise 14 liraya yükseltildi. Aktarma ücreti ise 5,5 liraya çıkarıldı. Zamlı tarife yarından itibaren Antalya’da toplu taşıma hizmeti veren halk otobüsleri ve Antray’da uygulamaya geçirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine son olarak 15 Mart 2023 tarihinde zam yapmıştı.

Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü yapılan zamma tepki gösterdi.

"Ulaşım Haktır! Bu Soyguna İzin Vermeyeceğiz" başlıklı bir açıklama yapan TKP Antalya İl Örgütü "Bu zam göstermiştir ki, belediyeler ister muhalefet ister iktidar partisinde olsun, krizin faturasını emekçilere kesmektedirler" değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Akaryakıta gelen ÖTV ve KDV zamlarının ardından, Antalya'da toplu taşımaya %56 oranında zam yapıldı. 9.60 lira olan tam biniş ücreti 15 liraya, 4 lira olan öğrenci biniş ücreti ise 6.5 liraya, 8 lira 40 kuruş olan emekli ve öğretmen biniş ücretleri ise 14 liraya yükseltildi.

Bu zam göstermiştir ki, belediyeler ister muhalefet ister iktidar partisinde olsun, krizin faturasını emekçilere kesmektedirler.

Zaten derin bir yoksullukla boğuşan emekçiler, son zamlarla birlikte temel ihtiyaçlarına ulaşamaz duruma gelmiştir.

Ulaşım kentsel bir haktır ve belediye eliyle ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Kentin kaynakları patronların ceplerini doldurmak yerine kent halkının ihtiyaçları için kullanılmalıdır.

Artan petrol ve akaryakıt fiyatlarının sorumlusu piyasalaşma ve kar hırsıdır. Yaşanan krizin sorumlusu da biz değiliz, krizin yükü altında ezilmesi gereken de.

Yoksulluğa, hayat pahalılığına ve zamlara karşı örgütlenmek ve mücadele etmekten başka çıkış yolumuz kalmadı.



TKP Antalya il örgütü olarak, Antalya halkını ulaşımda yaşanan soyguna karşı çıkmaya, ücretsiz ulaşım hakkı için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz."