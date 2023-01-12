Antalya'da şiddetli yağış devam ediyor: Evleri su bastı

Antalya'da ik gündür devam eden şiddetli yağıştan dolayı yurttaşlar mağdur oldu. Bazı evleri su basarken Korkuteli ve Aksu ilçelerinde de dereler taşma derecesine geldi.

Şiddetli yağış, dolu ve derelerde taşkın

Aksu ilçesindeki yurttaşlar ilçedeki dolu ve yağışı sosyal medya hesaplarında paylaşırken taşan derelerde çevredeki yapılara zarar verdi. Kundu bölgesinde şiddetli fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçarken 100. Yıl Bulvarı'ndaki bazı alt geçitleri su bastı. Yine Kundu bölgesinde bazı otellerin de çatılarının uçtuğu öğrenildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı araçlara zarar verirken alt yapı sisteminde de taşmalara neden oldu.

Trafik aksadı, elektrik kesintileri yaşandı

Şehrin yüksek noktalarında kar yağışı etkili olurken çok sayıda kaza da meydana geldi. Bazı yollarda taşan sulardan dolayı yerinden çıkan rögar kapakları araçların kaza yapmasına ve trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Kepez ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle trafolar patladığı için 12 saatlik elektrik kesintisi yaşanırken fırtına nedeniyle devrilen ağaçların ve direklerin yine elektrik tedariğinde sorunlara yol açtığı ifade ediliyor.

Birçok bölgede şiddetli fırtına ve yağıştan dolayı seralar zarar görürken üreticiler yaşanan zarardan dolayı ürünlerinin kullanılamayacak hale geldiğini ifade ediyor. Evlerini su basan yurttaşlar valilikten ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talebinde bulunurken şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.