Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına: Ağaçlar devrildi, yolları su bastı

Antalya Valiliği ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün günler öncesinde uyardığı şiddetli yağış ve fırtına Antalya'da etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan yağışlar yüksek yerlere kar yağışıyla devam ederken, şiddetli fırtına yer yer ağaçların devrilmesine neden oldu.

Yüksekliği 6-7 metreye kadar çıkan dalgalar sahil şeridinde etkili olurken birçok işletmenin şemsiyeleri ve sandalyeleri de yerlerinden metrelerce uzağa savruldu.

Kentin çeşitli noktalarında konteynerlerin devrildiği, ağaçların yerlerinden söküldüğü görülürken alt geçitlerde ve evlerde de baskınlar meydana geldi.

Şiddetli hava muhalefetinden dolayı yurttaşlar zor anlar yaşarken özellikle 65 yaş üstü yurttaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor.