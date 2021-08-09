Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, yangın felaketinin yaşandığı ilde koronavirüs salgın riskinin de artması gerekçesiyle sağlık çalışanlarının izinlerini iptal etti.

Kurul tarafından alınan iki maddelik yeni karara göre, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin, şu anki izinler de dahil olmak üzere iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verildi.

Kurul, 30 Ağustos 2020 tarihli, "İlimizde, pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dâhil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılmasına" şeklindeki kararın süresini 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzattı.

Sağlık Bakanlığı'nın 24- 30 Temmuz tarihleri arasındaki son verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının 70,68 kişi olmasıyla Antalya 'turuncu' kategoride yer alıyordu. 8 Ağustos itibarıyla ise Antalya'da birinci doz aşı oranı 73,1'e yükseldi ve 'sarı' kategoride bulunuyor.