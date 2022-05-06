Antalya'da Özgürlük Semt Evi'nden Oğuz Arda Sel Kitaplığı çağrısı

Antalya'daki Özgürlük Semt Evi, Çorlu tren faciasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in adına bir çocuk kitaplığı kuracağını duyurdu.

Antalya'da geçtiğimiz Eylül ayında merkez Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde kurulan Özgürlük Semt Evi, kuracağı kitaplığa, Çorlu tren kazasında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in adını veriyor. "AKP iktidarının ve bu düzenin yaşamasına ve hayallerini gerçekleştirmesine izin vermediği çocuklarımızı kitaplığımızda yaşatacağız" açıklaması yapan Semt Evi, kitaplık için yurdun dört bir yanından katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Kurulacak çocuk kitaplığı Oğuz Arda Sel ve hayalleri elinden alınmış tüm çocuklara adanıyor.

Antalya Özgürlük Semt Evi çocuk kitaplığını kuruyor!



Bu düzenin hayallerine kavuşmasına izin vermediği çocuklarımızdan Oğuz Arda Sel’in o gülen yüzünü

kitaplığımızda yaşatacağız



Katkı sunmak isteyenler sayfamızla iletişime geçebilir#CorluTrenKatliamı @tkpantalya @misra_oz pic.twitter.com/GeAuF2JXmB — Kepez Özgürlük Semt Evi / Antalya (@OzgurlukSemtEvi) May 5, 2022

Ne olmuştu?

8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule'den İstanbul-Halkalı istikametine gidecek olan tren seferinde meydana gelen kazada 5 vagon devrilmiş ve 25 yurttaşımız yaşamını kaybederken yüzlercesi de yaralanmıştı.

AKP'nin iktidarı boyunca benzer kazalar defalarca tekrarlanmış ve her birinde de göstermelik yargılamalar ile suçluluların ve suçun üstü örtülmüş, iktidar kimseye hesap vermemişti. Pamukova, Çorlu, Ankara başta olmak üzere geçtiğimiz 20 yıl boyunca meydana gelen 11 tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler, yaşadıkları acılarla birlikte başlattıkları hak arama mücadeleleri ile anıldılar.