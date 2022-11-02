Antalya'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, erkek arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Haber Merkezi

Yakınları, 31 Ekim akşamı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'le (34) ilgili Cumhuriyet Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kadının bulunması için çalışma başlattı.

Çiçek'in en son bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Ş.Ç. ile Emek Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, kadının cesediyle karşılaştı.

Çiçek'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayın ardından ortadan kaybolan Çiçek’in erkek arkadaşı Ş.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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