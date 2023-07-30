Antalya'da kadın cinayeti: 25 yaşındaki kadın tabancayla vurularak öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün sokakta bir kadın cinayeti işlendi.

DHA'nın haberine göre Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta 23 yaşındaki Batuhan C. 25 yaşındaki Merve Girişmek'i tabancayla başından vurdu. Yaya olarak kaçan Batuhan C., 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta da aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı.

Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Merve Girişmek ile Batuhan C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Merve Girişmek hayatını kaybetti, Batuhan C. ise ameliyata alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, iki olay yerinde çalışma gerçekleştirdi. Batuhan C.'nin kendisini vurduğu yerde bulunan bir tabanca ve boş kovana el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.