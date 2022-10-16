Antalya'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen 57 yaşındaki işçi Adnan Türker, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işçi Adnan Türker (57) inşaatta kalıp çakarken dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattan aşağı düştü.

Durumu fark eden mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Türker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türker, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türker'in cesedi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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