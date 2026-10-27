Antalya'da hortum konteynerleri parçaladı: 4 işçi hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında saat 23.00 sıralarında hortum oluştu.

Hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Konteynerlerde bulunan 5 işçi savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin isimleri açıklanmadı.

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Vali Şahin'den hortum açıklaması: 'Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız'

Bölgede, incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle aynı şantiyedeki bir vincin de devrildiğini ancak bu olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Hortumda iki konteynerin parçalandığını ve içlerinde bulunan 5 işçinin savrulduğunu belirten Vali Şahin, "Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi. Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

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