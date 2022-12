Antalya'da emekçiler ulaşım hakları için mücadeleye devam ediyor

Antalya'nın Altınova semtinde yaklaşık iki ay önce mahalle halkının "Ulaşım Koşulları İyileştirilmelidir" talebiyle başlattıkları mücadelede bir adım daha atılmıştı.

Geçtiğimiz gün Antalya Ulaşım Daire Başkanlığı'na giden Altınova Semt Evi gönüllüleri, sürece dair hâlâ somut bir adım atılmadığını, ulaşım sorununun mahallede yaşayan emekçilerin için giderek daha da derinleşen ekonomik kriz ve soğuk kış ayları nedeniyle çok daha hızla çözülmesi gereken bir hal aldığını belirttiler.

Ulaşım Daire Başkanlığı: Bütçe yetersiz

Ulaşım Daire Başkanlığı Müdürü Osman Gürsel ise "bütçe yetersizliği, otobüs sayılarının azlığı nedeniyle sürecin yavaş ilerlediğini, şu an belediyeye ait 250 otobüs varken özel şahıslara ait 450 otobüs olduğunu ve bu 450 otobüsün sadece 290 tanesinin şu an aktif seferlerde olduğunu" söyledi.



Altınova Semt Evi gönüllüleri, yerel yönetimlerin asıl görevinin kamusal hizmet olduğunu, özel işletmelere ve şahıslara ayrılan kaynakların halka ayrılması gerektiğini belirterek, bu konuda kararlı olduklarını, ulaşım hakları için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini, bu konuda hızlı bir adım atılmasını beklediklerini ifade ettiler.



Bunun üzerine Gürsel, ilk adımda mahalle içinden tramvay hattına giden ring seferlerinin arttıracaklarını, daha sonra da doğrudan şehir merkezine gidecek yeni ek sefer çıkaracaklarını belirtti.