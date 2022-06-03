Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı

Antalya'da, 2014'te Konyaaltı Belediyesi'nce Liman Mahallesi'nde, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik açılan Dostluk Parkı'ndaki matruşkalar, saat 02.00 sıralarında 2 kişinin saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre 8 matruşkadan ikisi yerlerinden sökülerek, parçalandı. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 şüpheli diğer bebekleri de kırmaya çalışırken, parkın önünden geçen 4 kişi duruma müdahale etti. Bunun üzerine şüpheliler kırdıkları 2 matruşka bebeği kaldırımın üzerine fırlatarak, küfredip kaçtı.

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri saldırıyla ilgili yasal işlem başlattıklarını belirterek, matruşkaların bakım-onarımı için atölyeye taşındığını kaydetti.

Parktaki Matruşka bebekler, 2 ay önce de boyalı saldırıya uğramıştı. Yüz kısımlarının kırmızıya boyandığı ihbarıyla parka gelen belediye ekipleri, matruşka bebekleri temizlemişti.