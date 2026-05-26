Antalya'da dere yatağındaki TOKİ projesine mahkemeden iptal kararı

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde TOKİ’nin başlattığı toplam 6 etaptan oluşan toplu konut projesi için verilen "ÇED Olumlu" kararı yargı tarafından iptal edildi.

AFAD ve DSİ raporlarında taşkın sahası olduğu belirtilen Çandır Çayının yatağı üzerinde yapılmak istenen 1,5 milyarlık proje, toplam 4574 konut, 70 dükkân, 2 ilkokul ve 1 camiden oluşuyor.

Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, proje için 9 Aralık 2025 tarihinde "ÇED Olumlu" kararı vermişti.

Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve kararının iptali için dava açtı. Davayı gören Antalya 1. İdare Mahkemesi, projeyle ilgili "ÇED Olumlu" kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkemenin iptal gerekçesinde, ÇED kararının mevzuata aykırı olduğu da vurgulandı.

Antalya’da Boğaçayı’nın kollarından biri olan Çandır Çayının yatağı üzerinde yapılması planlanan 6 etaplık TOKİ projesi için verilen "ÇED Olumlu" kararının iptali için meslek odaları ve bölgede yaşayan vatandaşlar dava açmıştı.

Dere yatağına ilçe büyüklüğünde nüfus yığılacak

Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, proje için 9 Aralık 2025 tarihinde "ÇED Olumlu" kararının hukuka aykırı olduğunu öne süren davacılar, proje alanının dere yatağı olduğunu belirterek taşkın riskine işaret etti. TOKİ’nin dere yatağında yapmak istediğim proje, ilçe büyüklüğünde yeni nüfusun bölgeye yerleştirilmesinin önünü açıyordu.

Davacılar, bölgenin içme suyu havzası özelliğine de dikkat çekerek, söz konusu proje için kümülatif çevresel etki değerlendirmesi yapılmadığını öne sürdü. Hafıza bazlı su yönetimi ilkesinin de ihlal edildiğini belirten davacılar, yeraltı sularıyla tarım alanlarının korunmadığına dikkat çekti.

Mahkeme ÇED kararını iptal etti

Davaya bakan Antalya 1. İdare Mahkemesi, projeyle ilgili "ÇED Olumlu" kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkemenin oy birliği ile aldığı iptal kararında, ilgili yönetmelik gereği projeyle ilgili ÇED raporu hazırlatılmasının zorunlu olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

Bakanlık yetkililerinden oluşan bir Komisyon kurulması gerektiği ve komisyon tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme toplantısı sürecinin işletilmesi suretiyle ÇED raporunun, halkın görüş ve önerilerini almak üzere ilan edilmesi ve Bakanlıkça komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınmak suretiyle proje için ‘ÇED Olumlu’ kararı alınması gerektiği, anılan işlemler yapılmaksızın ve ilgili Yönetmelikte belirtilen usul izlenmeksizin, dava konusu proje hakkında doğrudan ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmesine ilişkin Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

'İşlem, yetki yönünden de hukuka aykırı'

Mahkemenin iptal kararında ayrıca TOKİ projesi ile ilgili mevzuata aykırı şekilde verilen ÇED Olumlu kararının aykırı olduğu belirtilerek, “Yönetmeliğe tabi projeler hakkında ‘ÇED Olumlu’ ve ‘ÇED Olumsuz’ kararlarını verme yetkisinin devredilemez şekilde yalnızca Bakanlığa ait olduğunun açıkça düzenlendiği, işbu davadaysa dava konusu projeyle ilgili olarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının Antalya Valisi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili tarafından tesis edildiği görüldüğünden; dava konusu işlemin yetki yönüyle de hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

AFAD raporunda taşkın bölgesi

AFAD’ın 2021 yılında hazırladığı Antalya İl Afet Azaltma (İRAP) Raporu’na göre TOKİ’nin yeni kuracağı mahalle taşkın riski altındaki bölgede yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Boğaçayı ve kollarını etkileyecek taşkın riski haritasına da yer verilen raporda, 1620 hektarlık alanı etkilemesi beklenen senaryoya değinilerek şu ifadelere yer veriliyor:

“Boğa Çayı Çayın Q100 değeri 1355 m3 /s, Q500 değeri 1892 m3 /s’dir. Q100 dikkate alındığında muhtemel taşkın riski altında bulunan alanının 1530 ha, Q500 dikkate alındığında ise muhtemel taşkın riski altında bulunan alanın 1620 ha olduğu belirlenmiştir."