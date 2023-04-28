Antalya'da depremzede bir aile ev sahibi tarafından sokağa atıldı

Antalya'da Kışla Mahallesi'nde yaşayan bir kiracı, taahhütü bitmemesine rağmen kapı önüne konuldu. Ev sahibi tarafında zorla evinden çıkarılan Yılmaz Akkol, henüz kira taahhütlerinin bitmediğini, ev sahibinin usulsüzlük yaparak kendilerini evden çıkardığını belirtiyor.

Sözleşmesinin Ağustos ayında biteceğini ifade eden Akkol, herhangi bir tahliye şartnamesi imzalamamalarına rağmen ev sahibinin bu bahaneyle kendisini icra yoluyla evden attığını belirtiyor. Herhangi bir tahliye taahhütnamesi imzalamadığını ifade eden Yolmaz Akkol imzasının taklit yoluyla kullanıldığını, böyle bir imza atmadığını ve hakkını hukuki olarak sonuna kadar arayacağını ifade ediyor. Ev sahibine tazminat davası açacağını belirten Akkol eşyalarıyla beraber sokak ortasına atılmış durumda.

Hatay depreminde yakınlarını kaybeden ve yıkılan evlerinden dolayı yakınları olan Yılmaz Akkol'a misafir olan Neslihan Ergen de yaşanan sorundan ötürü evsiz kalmış durumda. Hatay depreminde evini kaybeden Ergen, "Buraya ihbar falan geldi diyorlar ama hiç haberimiz yok. Biz bir şey görmedik. Gördüğümüzde de itiraz süresini kaçırdınız dediler. Ben depremdeki ailemle uğraşmaktan buna vakit ayıramadım ki. Haberim bile olmadı. Şimdi ise kapı önüne konulduk" diyor.

Evini daha yüksek kira ile başkasına kiralamayı hedefleyen ev sahibinin kendi imzasını taklit ederek sahte bir tahliye şartnamesi hazırlandığını belirten mağdur Yılmaz Akkol, sürecin takipçisi olacağını belirtirken yetkilileri de yaşadıkları mağduriyeti gidermesi için göreve çağırıyor.