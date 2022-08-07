Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem oldu.
11.02'de gerçekleşen deprem 31 km derinlikte meydana geldi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antalya'da deprem
Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem oldu.
11.02'de gerçekleşen deprem 31 km derinlikte meydana geldi.