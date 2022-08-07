Antalya'da deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem oldu.

11.02'de gerçekleşen deprem 31 km derinlikte meydana geldi.

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