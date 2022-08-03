Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.
Haber Merkezi
Antalya açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.