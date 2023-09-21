Antalya'da 'Deniz Gezmiş anması' baskınları: 24 kişi gözaltına alındı

Antalya’da sabaha karşı yapılan ev baskınlarında, SOL Parti, Emek Partisi, Halkevleri, TİP, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim-Sen üye ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

6 Mayıs’ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için yapılan anmaya katıldıkları gerekçesiyle 24 kişi evleri basılarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Şube Örgütlenme Sekreteri Çiğdem Altıntaş Peker, önceki dönem yöneticileri Kadir Öztürk, Hasan Taşkın, işyeri temsilcisi Yaşar Sarıpınar ile SOL Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın olduğu belirtildi.