Antalya'da çıkan kavgada yoldan geçerken silahla vurulan kişi öldü

Antalya Belek'te çıkan kavgada yoldan geçerken silahla vurulan 49 yaşındaki Kenan Barış yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada yoldan geçerken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Belek Mahallesi'ndeki bir restoranda çalışan garson Ş.P. ile restoranın karşısında kuaför dükkanı bulunan Veli B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P, yanındaki tabancayla Veli B.'nin iş yerine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Veli B. ile bu sırada yoldan geçen Kenan Barış (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Barış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri şüpheli Ş.P'yi gözaltına aldı. (AA)

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