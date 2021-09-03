Antalya'da caretta carettaların ölümüne neden olan iki otele ceza

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Antalya Belek'te, yumurtadan çıkan 60'tan fazla yavru deniz kaplumbağası, bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkışarak ölmüştü.

DHA'nın haberine göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip, bir otelin kumsalındaki yürüme bandı altında 62 yavru deniz kaplumbağasının hayatını kaybettiğini belirlerken, başka bir otelin yürüme bandı altında 71 yavru deniz kaplumbağasının yaşadığını tespit etti.

Ölen caretta carettalar için soruşturma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği gerekçesiyle iki otele, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince toplam 482 bin 790 TL idari ceza uyguladı.

Denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ile 60 metrelik kumsal alanlarının ahşap bariyerlerle ayrılarak üreme bandı oluşturacağı öğrenildi.