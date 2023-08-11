Antalya'da caretta caretta yuvasının kafesini kaydırıp yuva üzerinde mangal yaptılar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin, çevresi kafeslenerek koruma altına alınan caretta caretta yuvasının kafesini yana kaydırıp yuva üzerinde ateş yaktıkları tespit edildi.

T24'te yer alan habere göre, dün gece Koru Sahili’nde meydana gelen olayda koruma altına alınan caretta caretta yuvalarını kontrol etmek için bölgeye giden Gazipaşa Hepimizin Platformu Sözcüsü Güldane Şahin, çevresi kafeslenerek koruma altına alınan caretta caretta yuvasının üzerinde ateş yakıldığını ve ateşin halen sönmediğini gördü. Yuvadaki deniz kaplumbağa yumurtalarının zarar gördüğünü belirten Şahin, olaya tepki gösterdi.

Şahin, “Bu dönemlerde gerek insan faktörü gerekse yabani hayvanlar sahipsiz köpekler yuvalara ve yavrulara zarar verirler. Ama en çok insanlar zarar verir. Bugün sabah Koru Sahili’nde Kalenin dibindeki yerde bulunan yuvanın kafesini yana itmişler yuvanın üzerinde ateş yakmışlar. Henüz çıkış yapmamış olan bir yuvamız olduğundan dolayı bütün yavrular ve yumurtalar zarar görmüş” şeklinde konuştu.