Antalya'da bugün ve yarın hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükselecek

Antalya'da sıcak hava dalgası etkisini artırırken, termometrelerin bugün ve yarın 43 ila 44 dereceleri göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı yönündeki uyarısının ardından kentte salı gününden bu yana sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, sıcak hava dalgasının etkili olduğu bölgede mevsim normallerinin 35 derece olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıkların artacağını belirten Gemici, "Sahil bandında özelikle minimum gece sıcaklıklarının 25, yüksek kesimlerde 16 derecelerde seyretmesini ön görüyoruz. Gündüz saatlerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar Antalya'da bugün ve yarın görülecek. Bu günlerde yaklaşık 43 ila 44 dereceleri görmeyi bekliyoruz. Yapılan değerlendirmelere göre sahil bandında nem oranlarının yüzde 10'lara kadar düşmesini bekliyoruz. Nem oranının iç ve yüksek kesimlerde maksimum yüzde 50 ila 60 civarında gerçekleşmesini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Gemici, kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocukları güneşin etkisinin en yoğun olduğu 11.00 ila 16.00 saatlerinde daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

'Risk gruplarına zorunluluk yoksa dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz'

Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay, sıcak hava dalgasının yoğun etki gösterdiği kentteki vatandaşları uyardı.

Bu dönemde vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı sıcak çarpması vakalarının görülebileceğini belirten Türkay, "Özellikle bu dönemde 50 ve 75 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı, akciğer, kalp ve damar hastalığı olanlar, bebekler, 5 yaş altı çocuklar ve açık alanlarda çalışanlar sıcak çarpmasına karşı risk altında. Risk gruplarına zorunluluk yoksa dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Sıcak çarpması ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Sıcak çarpması durumuna karşı çok soğuk suyla duş alınmaması gerektiğini vurgulayan Türkay, şunları kaydetti:

"Gün içerisinde olabildiğince serin ve gölge alanlarda kalınmalı, bol sıvı tüketilmeli, sık sık ılık duş alınmalı, hafif ve açık renk giysiler giyilmeli, ağır yiyecekler tüketilmemelidir. Denize girmek isteyenler ise gündüz saat 10.00'a kadar veya 15.00'ten sonra deniz girmeli, güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmalı ve yüksek düzeyde koruyucu faktörü bulunan güneş kremleri kullanmalıdırlar." (AA)