Antalya'da "Bilim ve Aydınlanma" buluşmaları gerçekleşti. Çocuklar için yapılan bilim sunumları, çeşitli bilim ve sanat etkinliklerinin yanı sıra emekçiler için de gericiliğe karşı aydınlanma sunumları gerçekleşti.

Türkiye'de tarikatların ve cemaatlerin ülkeyi getirdiği karanlığa dikkat çeken sunumlarda aydınlanma ve sosyalizm mücadelesinin emekçiler için önemi vurgulandı. Muratpaşa ilçesinde Güzeloba, Bahçelievler, Güvenlik, Konyaaltı ilçesinde Altınkum, Kepez ilçesinde Güneş ve Özgürlük ve Döşemealtı ilçesinde Bahçeyaka Semt Evleri'nde gerçekleşen etkinliklere mahallelerde yaşayan emekçiler yoğun ilgi gösterdi.

Birçok çocuğun yan yana geldiği etkinliklerde ebeveynler için de aydınlanma sunumları yapıldı. TKP Antalya İl Örgütü, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Çocuklarımız ve geleceğimiz sahipsiz değil, ülkemizi de çocuklarımızı da bu karanlığa teslim etmiyoruz" derken emekçileri mücadeleye davet etti.