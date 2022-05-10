Antalya'da ASAT işçileri iş bıraktı: Geçinemiyoruz!

Her geçen gün artan günlük tüketim maliyetleri, eriyen maaşlar ve enflasyon nedeniyle maaşlarına enflasyon farkı talep eden Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) çalışanları bugün ASAT Su Arıza Merkezi önünde bir araya gelerek iş bıraktı.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında süren zam görüşmeleri 4 aydan bu yana devam ediyordu. Ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı.

'Bir döner olmuş 25-30 lira, öğle yemeği bile yiyemiyoruz'

"Antalya Hakkında" sitesine ulaşan işçilerden bazıları hayat pahalılığı nedeniyle öğle yemeği dahi yiyemediklerini ifade ederken, kurum yöneticileri ise işçilere disiplin cezası uygulayacaklarını söyledi.

İşçiler son durumu değerlendirmek üzere yarın tekrar bir araya geleceklerini duyurdu.