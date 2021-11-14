Antalya'da Altınkum Semt Evi açıldı

TKP’nin semt evlerine Antalya’da bir yenisi daha eklendi. Antalya'daki 6. semt evi olan Konyaaltı Altınkum Semt Evi bugün gerçekleştirilen bir etkinlikle açıldı.

Mahalle halkının ilgi gösterdiği açılış Semt Evi gönüllülerinden Tiyatro Sanatçısı Bülent Ünsür'ün Nâzım Hikmet şiirini okuduğu performansı ile başladı.

Etkinliğin ilk konuşmasını Altınkum Semt Evi adına Mehmet Aksoy gerçekleştirdi. Semt evinin hangi anlama geldiğine değinen Aksoy “Mahallelerimizde dayanışma ve mücadele kültürü örmek istiyoruz. Her birimiz omuz vererek, öncelikle mahallemizdeki sorunlar olmak üzere, birlikte yaşadığımız sorunlarla mücadele edeceğiz. Ancak biz yardım kurumu değiliz, bunu birlikte dayanışarak yapabiliriz ve yapacağız" dedi.

Semt evinde başlangıç olarak satranç atölyesi, İngilizce atölyesi ve Ütopyalar ve Distopyalar çevresinde edebiyat ve okuma atölyesi gibi bazı atölyeler düzenleneceğini söyleyen Aksoy, ilerleyen günlerde gelecek katkılarla da yeni çalışmaların başlayacağını belirtti.

'Görevimiz patronların bu rahatlığına son vermek'

Altınkum Semt Evi adına konuşmasını tamamlayan Mehmet Aksoy'un ardından söz olan TKP PMK üyesi Özkan Öztaş konuşmasında "Yaşadığımız şu dönemde işçilerin ve emekçileri örgütsüzlüğü patronların en büyük rahatlığı. Bizim de görevimiz bu rahatlığa bir son vermek" dedi.

Öztaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün patronlar artık sömüremediğini gözden çıkarmış durumda. Yoksulluğun her geçen gün yoğunlaştığını görüyor ve hissediyoruz. Buna karşı elimizde olan şey ise dayanışmak. Ancak dayanışma ve yardımlaşma arasında önemli bir fark var bizler için. Yardım ve sadaka kültürü ile insanların yoksulluğuna yoksulluk, sefealetine sefalet eklendi. Yardım kendini tepede görenin kendisinden aşağıda gördüğüne doğru kurulan bir ilişki. Ama komünistlerin dayanışması öyle değil. Biz eşitler arasında bir ilişki kuruyoruz. Burada olan dostlarımız hatırlar. Manavgat'ta ormanlar yanarken zarar gören yurttaşlarımıza omuz verirken yaptığımız tam da buydu" dedi.

"Bizim için siyaset televizyonlarda genel başkanların konuşmasından ibaret değil. Bizim için siyaset yaşamın her alanıdır" diyen Öztaş şunları kaydetti:

'Alamadığımız ekmek siyasetin konusudur'

"Semt evleri açıyor olmamızın temeli de budur. Bugün önünden çaresizce geçilen tezgahlar siyasetin konusudur, alamadığımız ekmek, giyemediğimiz kıyafetler siyasetin konusudur. Ve önceliğimiz mücadelenin ihtiyaçlarının seçimlere ertelenmesini izin vermemek olacak. AKP gitsin de ne olursa olsun diyenler kusura bakmasın. Kötünün iyisine razı değiliz. Mahallelerimizde, iş yerlerinde, okullarda mücadeleyi büyüteceğiz. Çünkü biliyoruz ki semt evlerinde bir araya gelirsek mahallelerimizde gericiler, yobazlar cirit atamayacak. Sokak ortasında bir sapık elinde satır bıçakla dolaşıp kadın cinayeti işleyemeyecek. İnsanlarımızı bu karanlık düzenden korumak ve kurtarmak zorundayız. Vaktimiz daralıyor. Herkes bu düzeni değiştirmek için saflara girmeli."

"Gün bugündür, biz değilse kim, şimdi değilse ne zaman?” diyerek sözlerini tamamlayan Öztaş'tan sonra etkinlik Grup Memleket'in müzik dinletisiyle ve katılımcıların eşliğiyle devam etti. Etkinlik çaylar ve ikramlar eşliğinde yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.