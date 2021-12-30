Antalya’da 623 şişe sahte içki ele geçirildi

Antalya’da polis ekipleri tarafından içki kaçakçılığı yapan şahıslara düzenlenen operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 250 bin lira olduğu tahmin edilen 623 şişe sahte içki ele geçirildi. Şüphelilerin Antalya başta olmak üzere Isparta, Konya ve Denizli gibi çevre illere satış yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 13 ayrı yakalama eylemine karışan 25 şahsa işlem yapıldı. 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınıp, şahıslara ait araç, depo ve ikametlerde yapılan arama gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre aramalarda 623 şişe içime hazır dolu vaziyette sahte bandrollü sahte içkinin yanı sıra 295 litre sahte alkol, 508 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 bin 469 adet alkol yapımında kullanılmak üzere etiket, kapüşon, plastik kelepçe, ısıtıcı vb. malzeme, 12 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 455 adet boş şişe de bulundu.

2 kişi serbest burakıldı 7 kişi sevkedildi

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden serbest bırakıldı, gözaltında bulunan 7 şahıs ise adli makamlara sevk edildi.