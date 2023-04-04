AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Haber Merkezi
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.