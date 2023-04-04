Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

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