Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.