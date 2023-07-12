Antalya ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesi Bozkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. Yangına 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 3 arazözle müdahale edilirken yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında çıkarak ormana sıçrayan yangın da, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki incelemesini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de hava araçlarının su aldığı alanlarda güvenli müdahale için tedbirler aldı. (AA)