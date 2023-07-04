Antalya Valiliği, Onur Haftası etkinliklerini yasakladı

Antalya Valiliği, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Antalya Onur Haftası etkinliklerini yasakladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Antalya Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

"Queer Akdeniz Topluluğu ile Antalya Pride Platformu organizesinde 03-09.07.2023 tarihleri arasında düzenlenmek istenilen tüm eylem/etkinliklerin (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, herhangi bir amaç doğrultusunda toplanma ile piknik vb.) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 'Toplantının ertelenmesi veya basit hâllerde yasaklanması' başlıklı 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinde yer alan amir hükümleri doğrultusunda 04.07.2023 tarihinden itibaren 6 (altı) gün süre ile Antalya ili genelinde açık alanlardaki her türlü eylem/etkinlikler yasaklanmıştır."