Antalya, Muğla ve Mersin'de orman yangınları

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çayköy Mahallesi'nde ev ve seralara yakın makilik alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.

Öte yandan Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Göktaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. (AA)