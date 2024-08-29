Antalya Konyaaltı Belediyesi Hayat Park’ta 9 işçi işten çıkarıldı

CHP'li Antalya Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Hayat Park’ta geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan işçilerin başlattığı direniş sürüyor.

Konyaaltı’nda birçok yurttaşın sosyalleşme alanı olan, içinde çeşitli faaliyet alanlarının bulunduğu, geçtiğimiz temmuz ayında ise ızgara restoranının çatısında çıkan yangın nedeniyle gündem olan Hayat Park’ta bu kez de 9 işçi işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmalarının ardından direnişe geçen Sosyal İş Sendikası üyesi işçiler, Hayat Park girişine açtıkları çadırla direnişlerini ilan ettiler.

İşçiler direnişin 4. gününde işten çıkarılma ve direniş sürecini soL’a anlattı.

'Yangın da tasarruf tedbirleri de bahane, sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık'

İşten çıkarılma sürecine dair değerlendirmede bulunan işçiler, Hayat Park Yönetimi’nin geçtiğimiz gün kamuoyuna yaptığı açıklamada ‘’tasarruf tedbirlerini’’ gerekçe gösterdiğini, ancak sendika üyesi olmalarının asıl işten çıkarılma nedenleri olduğunu dile getirdiler.

Hayat Park Yönetimi’nin şu anda da temmuz ayında çıkan yangının nedenini "işçiler gerekli müdahaleyi yapmadı" şeklinde yansıtarak gerçeği çarpıttığına dikkat çeken işçiler, yangının asıl nedeninin baca temizliğinin yapılmaması, tavan arasında bulunan naylon poşetlerin varlığı olduğunu vurguladı.

Yangına gerekli müdahalenin edilememesinin nedeninin ise yeterli yangın tüpünün bulunmaması olduğunu aktardılar.

'İşimizi geri alana kadar mücadeleye devam edeceğiz'

Hem hukuki hem de örgütlü mücadele yoluyla haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getiren işçilerin talepleri; bir an önce işe geri iadelerinin yapılması, sendikal örgütlülüğün tanınması, baskıların son bulması, iş güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi.

TKP Antalya İl Örgütü’nden dayanışma ziyareti

TKP Antalya İl Örgütü de direnişteki Hayat Park işçilerine dayanışma ziyarette bulundu.

TKP Antalya İl Örgütü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sendikalaştıkları için Konyaaltı Belediyesince işten atılan ve hakları için mücadele eden Hayat Park işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdik. Haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.